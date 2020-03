Norauto vai até sua casa fazer a manutenção do seu veiculo

Todos juntos enfrentamos um desafio sem precedentes. A luta contra a propagação do COVID-19, no nosso país, levou ao decretar do estado de emergência.Em linha com a resolução do Conselho de Ministros e sendo a Norauto um estabelecimento de comércio de bens e reparação de veículos automóveis, considerado como prestador de serviços de primeira necessidade, mantemos a responsabilidade até aqui assumida mantendo as nossas superfícies em funcionamento para assegurar a mobilidade de quem mais precisa.Temos uma responsabilidade e compromisso para com quem precisa de se movimentar, a mobilidade que agora deve ser mais contida é crítica nos casos de extrema necessidade. Como tal, vamos apoiar os nossos profissionais que se encontram no activo e a exercer funções e que têm de se movimentar em segurança, para que consigam chegar a todos e continuar esta batalha.Para assegurar que, em caso algum, a mobilidade destes profissionais possa ficar em risco, a Norauto mantém os centros auto em funcionamento com o horário mais reduzido e cumprindo as medidas de prevenção, a loja online norauto.pt está também em funcionamento sensibilizando os clientes para que optem pela entrega ao domicílio agora gratuita evitando que o consumidor saia de casa, e por forma facilitar a vida aos automobilistas e destes profissionais que se mantém no activo a Norauto disponibiliza ainda o serviço Oficina Móvel, uma oficina que vai até si, seja no seu domicílio ou local de trabalho.Na Oficina Móvel Norauto, poderá substituir os pneus e fazer o alinhamento da viatura, fazer uma revisão, mudar a bateria, fazer a substituição de pastilhas e discos bem como o carregamento do ar condicionado, ao mesmo preço de um serviço realizado nos centros Norauto.Todos estes serviços respeitam o meio ambiente e as medidas de prevenção. Os nossos técnicos utilizam tapetes ecológicos em todos os serviços bem como os colaboradores efectuam a desinfecção e higienização do local de trabalho.A todos os profissionais de saúde, bombeiros e forças de segurança a Norauto oferece a deslocação do serviço Oficina Móvel Norauto, uma medida que tem como objectivo facilitar o acesso ao serviço a estes profissionais que estão neste momento na linha da frente desta batalha e que cuidam diariamente de todos nós.A Oficina Móvel Norauto está disponível 5 dias por semana, para ir até si sem necessitar deslocar-se a uma oficina Norauto, com agendamento do serviço através do e-mail oficinamovel@norauto.pt ou da linha de apoio da oficina móvel 707 10 10 44, das 10h às 18h, de 2ª a 6ª feira disponível em Lisboa e Porto.Mais informações em www.norauto.pt