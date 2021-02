Plant Power: um programa completo para todos os que procuram um estilo de vida mais saudável

A marca portuguesa ISWARI reforça a sua mensagem e filosofia de vida lançando dois programas inovadores com todas as ferramentas necessárias para um bem-estar sustentável, ajudando a fazer a transição para uma alimentação à base de plantas.





A missão da ISWARI - marca portuguesa pioneira no mercado dos superalimentos - sempre foi ensinar e levar as pessoas a seguirem uma alimentação equilibrada.





Começou por lançar produtos ricos em micronutrientes com elevados benefícios para a saúde e agora prepara-se para levar a sua filosofia de marca ainda mais longe com o programa PLANT POWER.





Idealizado por Tiago Vilela (diretor de marketing da Iswari), o PLANT POWER é um programa que tem como objetivo dar não só os ingredientes para uma alimentação saudável e equilibrada à base de plantas, mas também as ferramentas necessárias para seguir este estilo de vida a longo prazo.





Em conjunto com o personal trainer certificado e nutricionista vegan Miguel Yallourides, mais conhecido por Miguel The Vegan, a marca desenvolveu dois programas PLANT POWER adaptados a diferentes objetivos que incluem um plano alimentar com receitas, um plano de treino e ainda uma seleção de produtos alimentares essenciais para este desafio. Mais do que uma dieta ou um plano alimentar avulso, a proposta da Iswari tem como base um kit completo para que as pessoas possam começar já o seu caminho de transição.





PLANT POWER FOR BEGINNERS





- Plano alimentar de 14 dias, 85% à base de plantas, com todos os macronutrientes identificados assim como calorias por refeição.

- Mais de 20 receitas

- Plano de treino com vídeos a exemplificar os exercícios

- Seleção de 28 produtos alimentares avaliados em 157€

PVP: 124,99€





PLANT POWER FOR VEGANS





- Plano alimentar 100% à base de plantas

- Mais de 30 receitas com todos os macronutrientes identificados e contagem de

calorias por refeição

- Plano de treino para fazer em qualquer lugar só com o peso do corpo

- Seleção de 31 produtos avaliados em 172€

PVP: 136,99€





O programa é o primeiro passo para abraçar uma alimentação vegan e descobrir todos os benefícios deste tipo de dieta: um sistema imunitário mais forte e uma pele mais bonita e também para alcançar um bem-estar geral em equilíbrio com a natureza. E, mais uma vez, a ISWARI continua a desenvolver ideias que podem mudar o estilo de vida de milhares de pessoas.





Sobre a Iswari





A Iswari, sediada em Setúbal, tem 60 funcionários e conta com uma fábrica em Portugal. É líder de mercado na

área dos superalimentos em Portugal e França, e está presente em mais de 15 países onde oferece um portfólio de

50 Produtos distribuídos por sete categorias principais: Pequenos-Almoços, Proteínas, Bebidas funcionais,





Superalimentos Puros, Toppings & Snacks, Baking e a recém-lançada gama de Nutrição desportiva. Distinguida em

2015 como PME líder e PME Excelência, a Iswari diferencia-se pela aposta constante em I&D capitalizando o seu

know-how diferenciador nesta área e a vantagem competitiva que o pioneirismo lhe atribui.





Os produtos comercializados pela Iswari são biológicos, e contam ainda com as certificações da Certiplanet