Rock na Vila 2022 em Vila de Rei com Murta e Plutonio

Organizada pelo Município de Vila de Rei, esta é a décima sétima edição do Festival e apresenta como principais atrações Murta e o rapper Plutonio, entre outras grandes bandas que irão certamente apresentar espetáculos de grande qualidade aos milhares de festivaleiros esperados no Parque de Feiras de Vila de Rei.

O 17º Festival Rock na Vila vai então contar com o seguinte programa:

3 de junho – Artigo 21; (Re)-Invention; Murta; DJ Nuno Calado; DJ Gonçalo Farinha.



Os ‘Artigo 21’ são uma banda, natural de Lisboa, que vai mostrar o seu estilo Punk Rock cantado em português. Influenciados pelo mítico punk-rock Norte-Americano dos anos 90 e pelo punk-rock cantado em Português, a banda consegue criar um som próprio e facilmente identificável com a mistura das suas referências musicais.

Nova banda de rock em português, os ‘(Re)-Invention’ são compostos por músicos já com vasta experiência, oriundos da antiga banda ‘Mercadoria’, que passaram já por diversos palcos e tocaram com nomes como com Richie Campbell ou Diogo Piçarra. Os ‘(Re)-Invention’ prometem mais um espetáculo imperdível!

‘Murta’ é o cabeça-de-cartaz desta primeira noite do Festival. Muito conhecido do público nacional após a sua participação no programa televisivo ‘The Voice’, onde foi finalista, Francisco Murta é presença assídua no top das rádios nacionais através dos seus temas ‘Porquê’ (com mais de 7,5 milhões de visualizações no Youtube), ‘Vou-te Amar’, ‘Saudade’ ou ‘Palavra’.

Nome bastante conhecido das pistas de dança a nível nacional, o DJ Nuno Calado marcará presença na tenda eletrónica do Rock na Vila. Com um longo percurso na rádio nacional, estando na fundação da Antena 3 e tendo-se notabilizado pelo seu programa "Indiegente", Nuno Calado será sempre associado a qualidade musical, com os seus sets a serem uma viagem de diversão por várias épicas da música.

Depois do sucesso da sua presença na tenda eletrónica da última edição da Feira de Enchidos, Queijo e Mel, o DJ Gonçalo Farinha vai fazer a sua estreia enquanto DJ do Festival Rock na Vila. Natural de Proença-a-Nova, o DJ Gonçalo Farinha marcou já presença em algumas das principais pistas da zona centro do País e prepara

4 de junho – Blues & Outros Tons; Palomita e los Gringos Locos; Plutonio; Djs Kiss Kiss Bang Bang; DJ Seadas e MC Pinkie

‘Blues & Outros Tons’ vão apresentar temas originais e covers de grandes nomes da música mundial, como Muse, Coldplay, Queen, Radiohead, Amy Winehouse, entre muitos outros. Os músicos procuram a diversidade, as cores, os géneros e pretendem criar beleza com dissonâncias e contrapontos.





‘Palomita e los Gringos Locos’ é o novo projeto de Paloma del Pillar, que regressa assim ao palco do Festival Rock na Vila. A cantora vai mostrar o seu estilo musical sobejamente conhecido pelos portugueses através das suas participações em vários concursos musicais televisivos, como o ‘Factor X’ (2013), ‘Ídolos’ (2015), ‘Just Duet’ (2017) e ‘The Voice (2020).’

O rapper português Plutonio vai fazer a sua estreia em Vila de Rei e colocar ao rubro o muito público esperado para a sua atuação. Temas como ‘Cafeína’, ‘Meu Deus’, ‘1 de Abril’, ‘Última Vez’, ‘Somos Iguais’ ou ‘Vergonha na Cara’ obtiveram milhões de visualizações no Youtube e serão certamente ouvidos em Vila de Rei na noite de 4 de junho.





Plutonio passou já por grandes palcos nacionais, com destaque para as atuações no NOS Alive, Coliseu dos Recreios, em Lisboa, ou Hard Club, no Porto.

Os DJs Kiss Kiss Bang Bang são presença habitual nos principais festivais e eventos académicos por todos o País, fazendo em 2022 a sua estreia nos palcos Vilarregenses. A dupla de DJs é conhecida por combinar estilos musicais variados com uma excelente interação vocal com o público ao longo de toda a atuação.





A encerrar a 17ª edição do Rock na Vila, a dupla Vilarregense DJ Seadas & MC Pinkie regressa à tenda eletrónica do Festival e promete novos momentos de pura diversão. Ao som dos melhores hits dos mais diferentes estilos musicais, a dupla oferece sempre momentos de diversão e interação com o público.

O Festival vai ainda contar com um conjunto de atividades complementares, com destaque para a abertura da Piscina Descoberta durante os dois dias de Rock na Vila, a iniciativa PARK SESH (com demonstrações de desportos extremos, como skate, patins e BMX, por alguns dos melhores atletas a nível nacional e a possibilidade de treinar com estes mesmos atletas) e a apresentação do projeto Video-Mapping em movimento.

As entradas para o 17º Festival Rock na Vila são gratuitas, tal como o campismo que apresenta excelentes condições para quem desejar acampar e usufruir do evento em toda a sua plenitude.

Em www.facebook.com/festivalrocknavila podes acompanhar todas as novidades do teu Festival.

17º Festival Rock na Vila nos dias 3 e 4 de junho!

Atreve-te a desfrutar!