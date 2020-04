Tabela ajuda a explicar sintomas e comunicar com profissionais de saúde.

O CRID - Centro de Recursos para a Inclusão Digital do Politécnico de Leiria criou uma tabela de pictogramas que ajuda as pessoas com incapacidade intelectual e limitações de outra natureza a entender as mensagens, nomeadamente os idosos com baixa literacia, a comunicar em situações de doença e em contactos com os profissionais de saúde, conseguindo assim explicar o que sentem e os seus sintomas.

Célia Sousa, responsável pelo CRID e pelos projetos de comunicação aumentativa, salienta que «neste momento de especial preocupação com cuidados de saúde que atravessamos, a comunicação é fundamental. Hospitalizadas ou não, muitas pessoas estão impossibilitadas de comunicar, por diferentes razões». «O importante é chegar ao maior número de pessoas, para que possam ser atendidas nos cuidados de saúde de forma adequada, comunicando de forma mais eficiente os seus sintomas e queixas, para um tratamento mais eficaz».

Para usar esta tabela, a pessoa com dificuldade apenas tem de apontar para os símbolos, ou olhar, para comunicar. A tabela pode ser impressa e plastificada, aumentando assim a durabilidade e permitindo a respetiva higienização. Pode ainda ser usada num smartphone ou tablet, não necessitando de ser impressa.

Esta tabela fica hoje disponível online, em https://crid.esecs.ipleiria.pt/, e este e outros materiais ligados aos cuidados de saúde estão também a ser partilhados com Cabo Verde através da Associação Colmeia com a qual existe um protocolo de cooperação desde de 2014. O projeto inclui ainda um conjunto de mensagens dedicadas à proteção individual e à prevenção do contágio pela COVID-19, que vão sendo publicadas na página de Facebook do CRID, em https://www.facebook.com/crid.esecs.ipleiria/.

O CRID – Centro de Recursos para a Inclusão Digital, sediado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, disponibiliza equipamentos adaptados aos cidadãos com necessidades especiais e presta um serviço de apoio à comunidade na área da acessibilidade digital. Dotado de recursos tecnológicos e dinamizado por técnicos qualificados, este centro tem como missão promover a inclusão social da população com necessidades educativas especiais através do recurso a ajudas técnicas/produtos de apoio no âmbito da acessibilidade digital.