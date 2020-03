Unilever atinge equilíbrio entre géneros nos cargos de gestão a nível global

A Unilever anunciou hoje que atingiu o equilíbrio entre géneros em cargos de gestão a nível global, com um ano de antecedência em relação à meta que havia definido. Com a maior taxa de representação feminina de sempre em posições de gestão, a força de trabalho da Unilever está a diminuir a diferença entre géneros, com 50% de mulheres em posições de gestão a nível global, em comparação com os 38% registados em 2010; e 45% de mulheres na Administração não-executiva.





A Unilever tem progredido principalmente em departamentos onde as mulheres têm sido historicamente sub-representadas. O departamento Financeiro tem já 50% de mulheres em cargos de gestão a nível global, e no UniOps, o departamento de operações e desenvolvimento tecnológico da Unilever, esse número situa-se agora nos 47%. O maior salto foi registado na Produção e Distribuição, que alcançou os 40% de representação feminina em cargos de gestão.





O marco histórico da Unilever no equilíbrio entre géneros ocorre no seguimento de um compromisso contínuo de fomentar a igualdade de género no local de trabalho. Uma equipa dedicada de Diversidade e Inclusão implementou diversas iniciativas, entre elas um Conselho de Diversidade Global e uma rede de quase 100 "Campeões da Diversidade e Inclusão", que definiram o padrão para que uma comunidade possa promover uma cultura inclusiva em todos os mercados. Estão também a ser utilizadas ferramentas para fomentar a equidade entre géneros no recrutamento, que incluem o planeamento de requisitos de igualdade de género para entrevistas de emprego, metas robustas de Diversidade e Inclusão, e o Rácio de Nomeação por Género – um cálculo que regista o histórico de nomeações femininas por parte dos líderes seniores. A Unilever está também a fomentar a iniciativa Unstereotype Alliance, organizada pela ONU Mulheres, cuja missão é eliminar os estereótipos negativos no local de trabalho e em todo o setor da publicidade.





Alan Jope, Chief Executive Officer da Unilever declarou: "A igualdade das mulheres é o maior desbloqueador para o desenvolvimento social e económico mundial, e possuir uma força de trabalho com equilíbrio entre géneros deveria ser a norma e não algo a almejar. Estamos extremamente orgulhosos por alcançar o nosso objetivo de equilíbrio na representação de mulheres e homens nos nossos 14,000 cargos de gestão, mas o nosso trabalho não termina aqui. Iremos continuar a lutar no sentido de promover a igualdade de oportunidades para as mulheres e outros grupos sub-representados, no interior da nossa empresa e fora dela."





Leena Nair, Chief HR Officer da Unilever afirmou: "Se metade da população é impedida de progredir, como poderemos todos avançar? Uma sociedade próspera é aquela em que as mulheres têm igualdade no acesso a direitos, qualificações e oportunidades. As mulheres constituem a maioria dos nossos consumidores e devemos-lhes muito do nosso sucesso. Aquilo que alcançámos é fruto do trabalho de milhares de pessoas por toda a nossa empresa, que são capazes de concretizar o seu potencial em pleno por se sentirem valorizadas e incluídas."





Vencedora do Catalyst Award





A Unilever é uma das vencedoras do prestigiado Catalyst Award de 2020, para iniciativas que tenham acelerado o desenvolvimento das mulheres no local de trabalho. A iniciativa da Unilever ‘Changing the game. Unlocking the future’ tem como objetivo atingir o equilíbrio entre géneros nos colaboradores e obter uma cultura inclusiva que ponha fim aos estereótipos.





Sobre a Unilever





A Unilever é um dos líderes mundiais na produção e comercialização de bens de grande consumo, na área alimentar, cuidado da casa e produtos de beleza e higiene pessoal. Está presente em mais de 190 países, sendo os seus produtos usados diariamente por mais de 2.5 mil milhões de pessoas. A Companhia emprega 155 mil colaboradores e faturou cerca de 51 mil milhões de euros, no ano de 2018. Mais de metade destas vendas é realizada em países emergentes (57%). Do seu portefólio fazem parte mais de 400 marcas, entre as quais algumas das mais conhecidas e preferidas dos consumidores, como Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, Olá, PG tips, Ben&Jerry´s, Magnum, Surf e Axe.





A estratégia da empresa está assente no Plano de Sustentabilidade da Unilever (USLP) que tem 3 objetivos:

* Ajudar mais de mil milhões de pessoas com iniciativas que melhorem a sua saúde e bem-estar, até 2020

* Reduzir para metade o impacto ambiental causado pelo fabrico e utilização dos nossos produtos até 2030.

* Melhorar as condições de vida de milhões de pessoas até 2020.





O Plano de Sustentabilidade da Unilever gera valor através do crescimento e confiança, eliminando custos e reduzindo riscos. As marcas sustentáveis da empresa estão a crescer 69% mais rápido do que as outras marcas, comparado com 46% em 2017.





Desde 2010, através do nosso Plano de Sustentabilidade Unilever, ajudámos mais de mil milhões de pessoas a melhorarem a sua saúde e bem-estar, reduzimos a nossa pegada ambiental e melhorámos os meios de subsistência de milhões de pessoas, à medida que fazíamos crescer o nosso negócio.





Já fizemos progressos significativos e continuamos a expandir a nossa ambição - mais recentemente, comprometemo-nos com tornar 100% das nossas embalagens plásticas totalmente reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025.





Embora ainda tenhamos muito por fazer, temos orgulho em ter sido reconhecidos, em 2019, a número um dentro do setor pelo Dow Jones Sustainability Index. Para além disso, está no topo dos "Global Corporate Sustainability Leaders" do relatório "GlobeScan/SustainAbility" desde 2011.





Para mais informações sobre a Unilever e as suas marcas, visite www.unilever.com





Para mais informações sobre o Plano de Sustentabilidade da Unilever (USLP): www.unilever.com/sustainable-living/

Sobre a Unilever FIMA:





Em Portugal, a Unilever está presente através de uma parceria com a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, desde 1949. Com unidades fabris localizadas em Santa Iria de Azóia, a Unilever FIMA comercializa marcas tão conhecidas e familiares dos Portugueses como Axe, Becel, Calvé, Cif, Cornetto, Dove, Flora, Knorr, Hellmann’s, Lipton, Magnum, Olá, Planta, Rexona, Skip, Sun, Surf, TRESemmé, Vaqueiro ou Vasenol, entre outras.