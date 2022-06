Cerca de 102 mil pessoas passaram pelo Parque da Cidade, no Porto, no decorrer dos três dias do Festival Primavera Sound, que este sábado terminou. “Foi uma prova de fogo superada em que batemos todos os recordes”, disse ao CM José Barreiro, da organização. “Na nona edição, e depois de dois anos parados, conseguir a maior audiência de sempre deixa-nos muito felizes.”









Conta feitas aos três dias, apenas o segundo (sexta-feira) não chegou à lotação máxima de 35 mil pessoas, “mas ficou muito perto, com 32 mil”, adianta o responsável, que destaca a média de idade do público do evento, a situar-se nos “30 anos”, e o facto das pessoas terem vencido os medos da pandemia. “No primeiro dia estive à entrada do recinto e vi apenas duas pessoas a usar máscara.”

Primeiro grande festival da temporada de verão, depois de dois anos em pandemia, o Primavera Sound até contou com a ajuda do tempo. “Na quarta-feira tinha havido muita chuva mas depois os deuses trataram de nos ajudar: 19 graus de mínima à noite no Porto não é todos os dias”, referiu.

Nick Cave “intenso” e Beck “em forma”



Com um cartaz de luxo que foi sendo “ajustado e adaptado com entradas e saídas”, o Primavera Sound deste ano foi quase “uma súmula dos últimos três anos”, disse José Barreiros. Nesta edição, destacaram-se um “Nick Cave de uma intensidade brutal”, mas também “Tame Impala que deram um dos melhores espetáculos das nove edições do Primavera Sound”, afiançou o responsável. “E vi também um Beck em muito boa forma.”