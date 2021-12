Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Ponta Delgada, Viana do Castelo e Vila Real foram as doze cidades portuguesas que formalizaram a candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027.









Segue-se uma “audiência de pré-seleção das cidades candidatas” com o júri, a realizar entre o final de fevereiro e o início de março do próximo ano, segundo o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC), sob tutela do Ministério da Cultura. A seleção final da localidade portuguesa escolhida para ser Capital Europeia da Cultura daqui a seis anos será feita entre o final do próximo ano e o início de 2023. A escolha caberá a um júri de 12 peritos independentes (dois deles indicados por Portugal).

A atribuição do título deve, de acordo com as regras estabelecidas pelo Parlamento e Conselho europeus (a iniciativa decorre desde 1985), ter em conta a apresentação de um programa cultural - com a duração de 12 meses - com uma dimensão europeia forte, a longo prazo, e com impacto sustentável no desenvolvimento económico, cultural e social da cidade em que for implementado.





Três vezes







Portugal recebeu o título de Capital Europeia da Cultura em 1994 (Lisboa), 2001 (Porto) e 2012 (Guimarães).

Em 2027, além de uma cidade portuguesa, também uma localidade da Letónia será Capital Europeia da Cultura.



Apoio



A cidade vencedora receberá um apoio do Estado português no valor de 25 milhões de euros, segundo a ministra Graça Fonseca.