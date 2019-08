1,7 milhões de espetadores foram ao cinema em julho

Durante o mês de julho, foram ao cinema 1,7 milhões de espectadores. Este número representa uma subida de 28,5% em relação ao valor contabilizado no mês homólogo de 2018, segundo números revelados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).Os dados agora divulgados baseiam-se nas receitas de bilheteira e são os mais elevados desde 2004, ano em que os dados sobre afluência às salas de cinema começaram a ser divulgados mensalmente.Estes números contrariam os indicadores mais pessimistas, em especial os que sugeriam haver uma maior adesão a plataformas de streaming, e que esse facto provocara uma redução no público disponível para assistir a filmes nas salas de cinema.Em matéria de receitas, julho de 2019 foi também um mês com números satisfatórios para quem gere salas de cinema. Os operadores faturaram 9,7 milhões de euros, cifra que significa um crescimento de 31,7% em comparação com o mesmo mês de 2018.Quando somados os primeiros sete meses de 2019, as estatísticas do Instituto do Cinema e do Audiovisual indicam um aumento de mais de 480 mil espectadores nos cinemas nacionais. O ‘Rei Leão’, que estreou há cerca de um mês, lidera o top dos dez filmes mais vistos do ano. Este remake da Disney já ultrapassou a fasquia de um milhão de espectadores.Para encontrarmos o filme português mais visto nas salas temos de recuar até à 29ª posição, onde pontua ‘Snu’, com 82 mil espectadores.