Três portugueses nos Grammy Latinos

Os cantores Sara Correia, Carolina Deslandes e Salvador Sobral estão nomeados para a 22ª edição dos prémios Grammy Latinos, foi esta terça-feira revelado pela academia.A fadista Sara Correia está indicada para melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa com o segundo disco da sua carreira, ‘Do Coração’, enquanto ‘BPM’, de Salvador Sobral, está nomeado na categoria de melhor engenharia de som, assinada pelo produtor Nelson Carvalho. Carolina Deslandes surge entre os nomeados para melhor vídeo em versão longa com ‘Mulher’, uma curta-metragem realizada por Filipe Correia dos Santos e produzida por Pedro Caldeirão, lançada no ano passado juntamente com o EP homónimo. Os vencedores da edição deste ano dos Grammy Latinos serão conhecidos a 18 de novembro, numa cerimónia em Las Vegas, nos Estados Unidos.Pedro Campos, administrador da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), afirmou ao CM que estas nomeações "realçam o papel que os vários agentes da indústria musical portuguesa têm tido" num evento que é da extrema importância para os músicos. "Proporciona-lhes, sobretudo, a abertura de novos mercados, o que muito favorece a diáspora da cultura portuguesa".A SPA continua, entretanto, a trabalhar na candidatura de Paulo Carvalho para o prémio de carreira da edição seguinte dos Grammy Latinos (em 2022), categoria em que Carlos do Carmo e José Cid já foram distinguidos. O resultado desta proposta será conhecido no próximo ano.