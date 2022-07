Mickey vai passar a ser do domínio público

O rato mais famoso do Mundo, o Mickey Mouse, vai passar para a esfera do domínio público a partir de 2024, o que quer dizer que a empresa que o criou em 1928, a Walt Disney, poderá perder todos os direitos de autor sobre a personagem.O facto está já a gerar uma enorme discussão nos EUA, mas a verdade é que advém da atual lei norte-americana sobre propriedade intelectual, segundo a qual os trabalhos artísticos deixam de ser exclusivos de quem os criou ao fim de 95 anos. Por outras palavras, qualquer pessoa ou empresa pode, a partir de 1 de janeiro de 2024, usar a personagem do Mickey Mouse sem que, para isso, tenha de pagar direitos de autor.Ainda assim, um especialista ouvido pelo jornal ‘The Guardian’ diz que, no caso do Mickey Mouse, o fim de exclusividade da propriedade intelectual pode ter algumas restrições se, por exemplo, o uso da personagem tiver implicações diretas na própria marca que o criou. A questão poderá ter ainda outra nuance. É que o domínio público do Mickey Mouse pode referir-se apenas à primeira versão da personagem, quando o rato mais famoso do Mundo ainda surgia a preto e branco e não usava as famosas luvas brancas.A discussão está aberta e a Walt Disney deverá agora propor uma nova alteração à legislação, como já o fez por duas vezes - em 1976, quando a lei de autor passou de 56 para 75 anos, e em 2003, quando o prazo foi alargado então para os 95 anos.Mickey Mouse nasceu da ideia do empresário Walt Disney e do desenhador Ub Iwerks. Batizado inicialmente de Mortimer, o nome seria mudado para Mickey Mouse por sugestão de Lillian Bounds, mulher de Walt Disney.Entre 1928 e 1946, foi o próprio Walt Disney quem deu voz a Mickey Mouse. Seguiu-se James G. MacDonald, depois Wayne Allwine e desde 2009 é Bret Iwan quem assume a função.Mickey esteve nos Óscares em 1998 para entregar um envelope a Tom Selleck e em 2003 no palco com Jennifer Garner.