O filme já fez uma pré-apresentação no âmbito do IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema, mas só hoje faz a estreia oficial nas salas. ‘A Viagem de Pedro’, uma coprodução luso-brasileira da Biônica Filmes, da Buriti Filmes e da O Som e a Fúria, recria parte da História de Portugal através do retrato de um rei D.