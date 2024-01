"Abusei do álcool": Sinel de Cordes pede desculpa por insultos a espectadora durante espetáculo

Leia também Rui Sinel de Cordes insulta espectadora durante espetáculo. Evento no Porto cancelado do humorista. De acordo com a descrição, Rui Sinel de Cordes, sempre munido de uma bebida, "começou a ficar tocado, tomou conta do espetáculo, sem seguir o alinhamento", cortando permanentemente a palavra aos colegas em palco, os humoristas Salvador Marinha e Luís Franco Bastos.

Rui Sinel de Cordes pediu desculpa esta quinta-feira pelos acontecimentos verificados durante a sessão de terça-feira em Lisboa do espetáculo de humor "Morro Amanhã"."Pedir desculpa é o único ato possível", considerou esta quinta-feira o humorista, através da rede social Instagram, reconhecendo "uma noite de falhanços e erros", dos quais isenta de responsabilidades Salvador Martinha e Luís Franco Bastos."Quis esconder emoções em palco e abusei do álcool antes do espetáculo. Como consequência deste excesso, disse e fiz coisas que me envergonham profundamente", explicou.Um dos presentes relatou à SIC Notícias o comportamentoEsta quinta-feira, a produtora Setlist anunciou nas redes sociais o cancelamento da sessão do espetáculo agendada para a próxima terça-feira, no Porto."Já o tendo feito feito no dia a seguir ao espetáculo, deixo agora as minhas desculpas públicas à Ana, uma pessoa que insultei sem justificação e saiu da sala, com toda a razão. (...) Estendo estas desculpas também às restantes pessoas que estavam na sala", frisou Rui Sinel de Cordes, a quem "custa" ver cancelada a sessão no Porto.