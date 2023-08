Afirmações polémicas deixam J.K. Rowling fora de exposição sobre Harry Potter

Maya Forstater, depois de esta ter perdido o emprego por escrever num tweet que as mulheres transgénero não podem modificar o seu sexo biológico

J.K. Rowling, autora de Harry Potter, foi banida de uma exposição em Seattle, nos EUA, relativa à mesma saga, devido à sua visão crítica sobre questões de género, de acordo com o jornal Daily Mail.O Museu da Cultura Pop, onde está localizada a exposição, justificou a decisão com "opiniões cheias de ódio e divisivas" da escritora, numa publicação no seu blog.Em 2019, J.K. Rowling saiu em defesa deEm julho, a escritora defendeu a criação de espaços só para mulheres, excluindo as mulheres transexuais. "Penso que tenho uma visão muito realista, não uma visão alarmista, sobre o que pode acontecer quando se afrouxam os limites em torno de espaços de um só sexo para mulheres e raparigas", disse no Podcast The Witch Trials of JK Rowling.O Museu da Cultura Pop em Seattle continua a ter itens relacionados com a saga Harry Potter na sua exposição, mas todas as referências à autora foram apagadas.Este sábado, numa publicação na rede social Facebook, o diretor da exposição, Chris Moore, que é transgénero, defendeu que J.K. Rowling é "alguém frio, desprovido de coração e sugador de alegria", motivos que o levaram a tomar esta decisão.