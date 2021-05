Angelina Jolie é bombeira em novo filme de sobrevivência

Viciada em adrenalina, durona, suja e suada. É assim que Angelina Jolie vai aparecer aos portugueses no seu novo filme, ‘Aqueles Que Me Desejam a Morte’, que amanhã estreia nas salas de cinema de todo o País.Mais do que um thriller, trata-se de um filme de sobrevivência que coloca Jolie na pele de Hannah Faber, uma bombeira que ajuda uma criança de doze anos (que viu o pai ser assassinado por dois desconhecidos) a escapar numa floresta cerrada do Montana, entretanto tomada pelas chamas. O enredo da história coloca as personagens em situações de cortar a respiração. "Fiz coisas que nunca tinha feito antes", revelou, a propósito, Angelina Jolie, também ela a braços com uma personagem que passou por várias tragédias e que carrega com ela algumas culpas. "Este filme parece um thriller, com personagens interessantes e momentos de aventura em cenários improváveis. Mas, por baixo, é uma história emocional sobre pessoas que se unem para sobreviver", diz Angelina Jolie.Realizado por Taylor Sheridan, ‘Aqueles Que Me Desejam a Morte’ conta ainda com a participação dos atores Jon Bernthal (‘The Walking Dead’), Nicholas Hoult (‘X-Men’) ou Aidan Gillen (‘A Guerra dos Tronos’).Este drama arrebatador, que esteve na corrida aos Óscares, acompanha uma família coreana-americana que se muda para uma quinta no Arkansas em busca do seu sonho americano.Um simples jantar de Dia de Ação de Graças entre duas amigas é arruinado quando duas visitas se sentam à mesa.Darren Lynn Bousman retoma a popular história de terror iniciada, em 2004, com ‘Saw’. Um jogo de vida ou morte.