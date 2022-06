No último dia, o Rock in Rio Lisboa (RiR) esgotou. Oitenta mil pessoas encheram este domingo o recinto da Bela Vista, em Lisboa, para ver e ouvir Jason Derulo e Post Malone. Mas principalmente Anitta. Provocante e no auge da popularidade, a brasileira cantou os principais êxitos, mas a atuação ficou marcada pela polémica: logo à entrada, aceitou uma bandeira de Espanha de um grupo de fãs e exibiu-a em palco.









