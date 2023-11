António Manuel Ribeiro: “Sou um tipo de convicções e não sei desistir”

Numa altura em que acabam de lançar um novo disco, ‘Novas Canções de Bem Dizer’, os UHF celebram no sábado 45 anos de carreira com um espetáculo na emblemática Incrível Almadense, em Almada, sala onde tocaram pela primeira vez a 13 de fevereiro de 1981.



“Este concerto é também uma homenagem à cidade que nos viu nascer”, começa por dizer ao CM António Manuel Ribeiro, o músico que, desde 1978, dirige os destinos do projeto e que o soube segurar mesmo quando, nos anos 80, as drogas quase davam cabo do sonho.









