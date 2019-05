António Pimentel acusa o Estado de desprezo em relação ao Museu Nacional de Arte Antiga

O diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, António Pimentel, acusou o Estado de desprezo em relação à primeira Pinacoteca do País, durante uma entrevista ao jornal espanhol El País.Depois de nove anos no cargo, António Pimentel prepara-se para abandonar o lugar deixando duras críticas ao Governo.O ainda diretor do Museu Nacional de Arte Antiga fala num desinvestimento financeiro e a nível de pessoal que prejudica aquela que é a primeira Pinacoteca do País.António Pimental diz que conheceu "sete ministros, mas apenas o João Soares (PS) tinha consciência da importância do museu"."Há uma clara desinibição da Administração Pública, mais patente com a atual ministra [Graça Fonseca] e há uma divergência filosófica entre a direção do museu e o ministério", atira António Pimentel aquando questionado sobre o porquê de abandonar o cargo.