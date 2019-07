António Variações regressa em filme e em disco

No ano em que se assinalam os 35 anos da morte de António Variações, os cinéfilos e amantes da música portuguesa iniciaram já a contagem decrescente para a estreia do filme biográfico do cantor, ‘Variações’, que chega às salas a 22 de agosto.Um dia depois da estreia do filme nas salas de cinema vai ser lançado um novo disco com a banda sonora da película, onde se revela pelo menos um tema inédito dos muitos que Variações deixou por gravar.A sede criativa de Variações, que intuitivamente cruzava os sons mais tradicionais (como o folclore ou o fado) com referências ouvidas na rua, é precisamente uma das nuances da personalidade artística do cantor bem exploradas no filme de João Maia e magistralmente protagonizado por Sérgio Praia, que demorou dez anos a preparar-se para o papel devido "a atrasos na produção", segundo afirmou à agência Lusa.Variações, por seu turno, que nunca chegou a aprender música, anotava sistematicamente versos num caderninho de apontamentos e gravava sozinho em casa.Às vezes, fazia-o com a ajuda de uma caixa de ritmos (outras vezes nem isso!), mas sempre num processo criativo solitário e visceral que, para bem de todos nós, ficou registado num pequeno gravador de cassetes portátil.É graças a esse utensílio básico mas resistente ao tempo que hoje podemos ouvi-lo de novo a cantar na casa de banho (como gostava, por causa do eco) e até em canções que ainda não conhecíamos.