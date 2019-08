Artistas juntos contra o cancro em concerto solidário no Campo Pequeno

Todos juntos por uma… casa. Ana Bacalhau, Tim, Sofia Escobar, Paulo de Carvalho, Gisela João e Carlão juntam-se no dia 23 de outubro, no Campo Pequeno, em Lisboa, para um concerto solidário organizado pela Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL). Todos os artistas serão acompanhados em palco pela Grande Orquestra Sinfónica.O objetivo do espetáculo é angariar fundos para a construção da Casa Porto Seguro, um espaço que permitirá a doentes hemato-oncológicos deslocados e com carências económicas ficarem alojados numa casa com os respetivos familiares e receberem todo o apoio que necessitem durante o período de tratamentos.Aprovada pela Câmara Municipal de Lisboa em abril deste ano, e com capacidade prevista para acolher até 16 pessoas de cada vez, a Casa Porto Seguro será edificada na rua Dom Luís de Noronha, num edifício cedido pela autarquia da capital.Esse espaço fica situado a um cerca de um quilómetro do Instituto Português de Oncologia e a dois quilómetros do Hospital de Santa Maria, as duas Unidades de Transplante de Medula Óssea de Lisboa.Os bilhetes, cujos preços variam entre os 38 e 60 euros, estão já à venda e irão reverter, na sua totalidade, para a construção do projeto.