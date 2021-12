As canções de Natal mais ouvidas do ano

Pelo terceiro ano consecutivo, ‘All I Want For Christmas Is You’, de Mariah Carey, é a canção de Natal mais ouvida em todo o Mundo, de acordo com a tabela ‘Holiday 100’ da Billboard. O single do álbum ‘Merry Christmas’, lançado em 1994, levou mais de duas décadas para se tornar na estrela da época, mas agora parece que ninguém consegue tirar-lhe o título, sendo já um dos mais rentáveis da história da música, com mais de 16 milhões de cópias vendidas. Este ano, ‘All I Want for Christmas Is You’ também voltou a subir ao 1º lugar do top norte-americano, tornando-se assim na primeira canção a conseguir liderar a tabela em três anos consecutivos."Nem sei o que dizer. Os miúdos acordaram-me com confetti", disse Mariah Carey numa mensagem de áudio partilhada com os fãs no Twitter. "Ter outro número um com esta canção significa tanto para mim. Estou muito, muito agradecida. Penso que as pessoas apoiaram esta canção nos bons momentos, nos maus momentos, o que fosse. Adoro-vos. Bom Natal", acrescentou a cantora de 52 anos, a quem o tema continua a render perto de 900 mil euros por ano só em royalites.No segundo lugar dos temas natalícios mais ouvidos no Mundo encontra-se ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ (1958), de Brenda Lee, seguido de ‘Jingle Bell Rock’ (1957), de Bobby Helms . ‘The Christmas Song’ (1961), de Nat King Cole, e ‘A Holly Jolly Christmas’ (1964), de Burl Ives, completam o top 5 da Billboard.