O ator Bill Murray está a ser acusado de comportamento impróprio no set do filme ‘Being Mortal’.Em causa está uma queixa apresentada na semana passada e que está a ser agora investigada.Entretanto, a produção do filme foi suspensa, conforme já avançou a ‘Variety’. Até ao momento, nem o ator nem os responsáveis pelo filme comentaram o caso.Recorde-se que, em 2000, Murray já tinha sido acusado pela atriz Lucy Liu de comportamentos inadequados nas gravações do filme ‘Os Anjos de Charlie’.