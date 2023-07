Ator da série Euphoria morre aos 25 anos. Corpo encontrado em casa

O ator Angus Cloud foi encontrado esta segunda-feira morto em casa. Tinha 25 anos e ficou conhecido pelo papel na série da HBO Euphoria.

"É com o coração mais pesado que tivemos de dizer adeus a um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras. Na semana passada, ele enterrou o pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar sozinhos em silêncio", revelou a família do ator ao site TMZ.

A causa da morte não foi revelada.Angus Cloud participou em vários projetos, mas foi com a personagem Fezco, na série Euphoria, que saltou para o estrelato.