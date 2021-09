O ator Igor Sampaio está internado desde esta terça-feira no Hospital de São José após ter sofrido um aneurisma, sabe o CM.



João Luís Duarte Ferreira fez parte do elenco fixo do Teatro Nacional D. Maria II.



Passou ainda por várias novelas, uma das quais em exibição atualmente na TVI, "Mulheres".



Ver comentários