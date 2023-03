Atores Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan dão dois Óscares a "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado"

Os atores Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan, nomeados pelos desempenhos em "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado", conquistaram esta noite os óscares de melhores atores secundários, dos prémios da Academia de Hollywood.

Brendan Gleeson, por "Os Espíritos de Inisherin", Brian Tyree Henry, por "Causeway", Judd Hirsch, por "Os Fabelmans", e Barry Keoghan, por "Os Espíritos de Inisherin", eram os outros candidatos a Melhor Ator Secundário.

Angela Bassett, por "Black Panther: Wakanda Para Sempre", Hong Chau, em "A Baleia", Kerry Condon, em "Os Espíritos de Inisherin", e Stephanie Hsu, "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado", eram as candidatas ao Óscar de Melhor Atriz Secundária.

Ke Huy Quan ficou conhecido por "Os Goonies" e pelo desempenho de Short Round, o miúdo que acompanhava Harrison Ford em "Indiana Jones e o Templo Perdido".

Os Óscares celebram esta noite a 95.ª edição, no Dolby Theatre, em Los Angeles, numa cerimónia em que "Ice Merchants", do português João Gonzalez, está nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação.

"Ice Merchants" é o primeiro filme português nomeado para os Óscares de Hollywood.

Este ano, "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado", uma produção independente de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, lidera a corrida, com 11 nomeações, congregando as de Melhor Filme e Realização, assim como as categorias de representação.

Para o Óscar de Melhor Filme, estão ainda nomeados "Os Espíritos de Inisherin" (Martin McDonagh), "Os Fablemans" (Steven Spielberg), "Tár" (Todd Field), "A Oeste Nada de Novo" (Edward Berger), "Top Gun: Maverick" (Joseph Kosinski), "Elvis" (Baz Luhrmann), "Avatar: O Caminho da Água" (James Cameron), "A Voz das Mulheres" (Sarah Polley) e "Triângulo da Tristeza" (Ruben Ostlund).

Para o Óscar de Melhor Realização competem Martin McDonagh, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Steven Spielberg, Todd Field e Ruben Ostlund.