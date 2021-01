Atriz norte-americana Jane Fonda recebe prémio de carreira nos Globos de Ouro dos EUA

A atriz norte-americana Jane Fonda vai ser distinguida em fevereiro com o prémio Cecil B. DeMille, no âmbito dos Globos de Ouro, anunciou esta terça-feira a Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, Estados Unidos.

"Poucas personalidades de Hollywood são tão talentosas quanto a premiada deste ano, pelo contributo notável para o mundo do entretenimento. (...) Como empreendedora, ativista e autora, ela deixou uma enorme marca na cultura popular. Ela é uma estrela global", justificou a associação.

Jane Fonda, 83 anos, receberá o galardão a 28 de fevereiro, na 78.ª edição dos Globos de Ouro, os prémios de cinema e televisão atribuídos anualmente pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood.

A atriz nasceu em Nova Iorque, a 21 de dezembro de 1937, é filha do ator Henry Fonda e irmã do ator Peter Fonda, trabalhou com nomes como Marlon Brando e George Cukor, Jack Lemmon e Katherine Hepburn, com a associação a considerar que Jane Fonda faz parte da "realeza de Hollywood".

Jane Fonda fez-se notar também pelo ativismo político, antiguerra, do Vietname à invasão do Iraque e em defesa dos direitos das mulheres, sustenta a Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, que recorda igualmente o seu "papel de líder na revolução 'fitness'" e, mais recentemente, a participação no movimento global de defesa do ambiente, através do qual "conquistou uma nova geração de seguidores".

As nomeações para os Globos de Ouro serão anunciadas a 03 de fevereiro.