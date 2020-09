Bailinho da Madeira é uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular

"Deixem passar esta linda brincadeira/ Qu’a gente vamos bailar/ Pr’á gentinha da Madeira." O tradicional Bailinho da Madeira, nascido nos anos 30, e cujos versos chegaram a ser cantados por nomes como Max, Amália Rodrigues, Linda de Suza ou Roberto Leal, foi considerado uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa.A final do concurso, que decorreu no último sábado em Bragança, estabeleceu ainda como candidaturas vencedoras Os Santeiros de São Mamede do Coronado (Trofa), o Colete Encarnado (Vila Franca de Xira), a Romaria de São Bartolomeu (Ponte da Barca), A Romaria de São João d’Arga (Caminha), o Criptojudaísmo de Belmonte (Castelo Branco) e as Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios (Lamego).A cerimónia da final do concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular colocou em competição 14 candidaturas, das quais sete inseridas na categoria de Festas e Feiras, e foram eleitas pelo público através de votação por telefone.Além dos vencedores, tinham sido apuradas para a final outras sete candidaturas, designadamente a Arte da Seda de Freixo de Espada à Cinta (Freixo de Espada à Cinta, Bragança), a Feira de S. Tiago (Covilhã, Castelo Branco), a Festa da Bênção do Gado (Riachos, Santarém), a Festa da Espiga (Salir, Faro), a Festa de São João de Braga (Braga), os Muros de Pedra Seca (Porto de Mós, Leiria) e Santo António, Festas de Lisboa (Lisboa).