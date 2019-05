Bilhetes para o concerto de Madonna vão custar entre 75 e 400 euros

Acabou o suspense: Madonna vai mesmo arrancar a digressão europeia em Lisboa, e já tem três concertos marcados para o Coliseu, nos dias 16, 18 e 19 de janeiro de 2020. Os fãs rejubilaram... até ao momento em que souberam que os bilhetes vão custar entre 75 e 400 euros.Entre nós, os ingressos vão ser postos à venda no sábado, mas nas redes sociais há muito que os fãs da cantora americana reclamam da "exorbitância dos preços" – há mercados em que chegam a custar 1800 euros (para a experiência VIP). Os mais descontentes até fazem comparações: Bruce Springsteen, por exemplo, que também fez concertos intimistas, como estes prometem ser, cobrou, no máximo, 716 euros por ingresso nos seus shows da Broadway.Mas Madonna é Madonna. E sempre se fez pagar muito bem. Segundo os dados da Billboard, é das artistas que mais ganha com cada espectador e desde 2006 que os bilhetes para os seus concertos são mais caros do que os de Bruno Mars, U2, Coldplay e Ed Sheeran.A digressão ‘Madame X’ – que promove o disco com o mesmo nome, com data de lançamento previsto para 14 de junho – arranca em setembro, nos Estados Unidos. Em 2020, chega à Europa, via Lisboa.Quanto ao disco, é o 14º de estúdio da cantora e foi gravado ao longo dos últimos 18 meses entre Portugal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles. Foi influenciado criativamente por Lisboa, onde a cantora tem vivido nos últimos tempos.