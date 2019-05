“Madonna foi avisada" que Eurovisão “é um evento não-político”

A organização do 64.º Festival Eurovisão da Canção admitiu, este domingo, ter sido apanhada de surpresa pela inclusão de bandeiras da Palestina na atuação da cantora norte-americana Madonna, referindo que esse elemento cénico não fez parte dos ensaios.

"Na transmissão em direto da grande final do Festival Eurovisão da Canção, dois bailarinos de Madonna mostraram momentaneamente bandeiras de Israel e da Palestina nas costas das suas indumentárias. Este elemento da performance não fez parte dos ensaios, tinha sido verificado pela EBU [sigla em inglês para União Europeia de Radiodifusão] e pela emissora de acolhimento, KAN [estação de televisão pública de Israel]", refere a organização num comunicado citado por vários órgãos de comunicação social.

Na nota, a organização sublinha recorda que o Festival Eurovisão da Canção "é um evento não-político" e que "Madonna foi avisada disso".

A cantora norte-americana levou o conflito israelo-palestiniano para o palco da final do 64.º Festival Eurovisão da Canção, no sábado à noite em Telavive, terminando a atuação com a expressão "Wake Up" (Acordem, em português) projetada em ecrãs.

Madonna, subiu ao palco da final do concurso, no sábado à noite em Telavive, depois da atuação dos 26 concorrentes. A cantora tinha recebido vários apelos para boicotar o concurso, mas acabou por aproveitar a atuação para tomar uma posição, terminando-a com dois bailarinos que usavam bandeiras de Israel e da Palestina nas costas a caminharem abraçados.

Mas a "rainha da pop" não terá sido a única a quebrar as regras do concurso. De acordo com a organização, a Islândia pode "ser punida", depois de os seus representantes, a banda Hatari, conhecida pela sua oposição declarada à ocupação israelita dos territórios palestinianos, terem empunhado bandeiras da Palestina durante a emissão em direto.

Num outro comunicado, a organização do concurso refere que "as consequências deste ato serão discutidas na próxima reunião do conselho executivo do concurso".



Este domingo, a ministra da Cultura israelita, Miri Regev, classificou como "um erro" a presença da bandeira palestiniana nas costas de bailarinos durante a atuação de Madonna de sábado.

"Foi um erro, não podemos misturar a política com um evento cultural, com todo o respeito que devo a Madonna ", disse Miri Regev antes do conselho de ministros semanal.

Questionada pelos jornalistas, a ministra, que não assistiu à final do festival, criticou a KAN por ter falhado a missão de impedir as bandeiras de aparecerem no ecrã.

Antes da atuação, Madonna tinha pedido a todos os que a ouviam que "nunca subestimem o poder da música para juntar as pessoas", e citou "uma grande canção", da sua autoria, "Music", na qual canta "music makes the people come together" [a música faz as pessoas unirem-se, em português].

A Holanda venceu no sábado, pela quinta vez, o Festival Eurovisão da Canção, com o tema "Arcade", interpretado por Duncan Laurence, que era o favorito à vitória de acordo com a média de várias casas de apostas.

Israel acolheu o Festival Eurovisão da Canção, depois de o ter vencido, pela quarta vez, no ano passado, em Lisboa, com o tema "Toy", interpretado por Netta.

O movimento de boicote cultural a Israel instou os artistas a boicotarem o concurso.