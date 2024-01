A cantora norte-americana Billie Eilish teceu, novamente, rasgados elogios à artista portuguesa MARO, na segunda-feira, no podcast "Awards Chatter", do The Hollywood Reporter.



Billie, acompanhada pelo irmão FINNEAS, foi desafiada a revelar "a canção da sua vida".



"A música que foi, basicamente, a banda sonora da minha vida num certo período foi uma canção chamada "we've been loving in silence', de uma artista chamada MARO. Ela é inacreditável."



O irmão da norte-americana concordou. "Tem uma voz incrível", disse.



A cantora vencedora de 7 grammys retomou a palavra para elogiar ainda mais a canção lançada em 2022. "Nem consigo ouvir a música, destrói a minha alma", concluiu.



MARO reagiu aos elogios e, no Instagram, disse que eram "as palavras mais doces da mais fixe de todas".



Numa nova publicação, onde partilhou o vídeo dos irmãos a elogiá-la, arriscou mais, ao sugerir uma colaboração com os músicos.









Esta não é a primeira vez que a norte-americana elogia a portuguesa. Recentemente, comentou um vídeo de MARO a cantar.





A cantora lisboeta tornou-se mais conhecida entre os portugueses depois de vencer o Festival da Canção, em 2022. Com essa vitória, conquistou o direito de participar na Eurovisão, que terminou em nono lugar.MARO, que estudou na Berklee College of Music, em Boston, já tinha despertado a atenção de artistas de relevo mundial. Um deles é o inglês Jacob Collier, com quem já partilhou palco.