Mimicat é a grande vencedora do Festival da Canção 2023

Mimicat consagrou-se, na noite deste sábado, a grande vencedora da 57º edição do Festival da Canção. Com a música "Ai Coração", a artista vai representar Portugal na Eurovisão em maio, no Reino Unido.O tema musical recebeu, no total, 24 pontos.No ano passado, o País foi representado por Mariana Seca, conhecida pelo nome artístico Maro. Com o tema "Saudade, Saudade", cantado em inglês e português, a artista conquistou o nono lugar da tabela.Apesar da Ucrânia ter vencido o Festival da Canção de 2022, dado o conflito que perdura há mais de um ano com a Rússia, a 67ª edição vai realizar-se em Liverpool, no Reino Unido.