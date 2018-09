Brasil protesta, chora e conta os salvados de Museu Nacional

Centenas reuniram-se frente aos escombros para reclamar contra incúria das autoridades.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O edifício histórico – que foi residência de um rei e de dois imperadores – esteve seis horas a arder no domingo passado e perdeu 90% do seu acervo, constituído por mais de 20 milhões de peças.



Segundo o diretor do espaço, Alexandre Keller, "não basta chorar". "É preciso que a população se indigne. Uma parte desta tragédia poderia ter sido evitada", disse ele, aludindo indiretamente à verba de 4,51 milhões de euros de que o museu foi dotado há três meses, e considerada "muito insuficiente" para a sua manutenção.



No rescaldo do incêndio, a vice-diretora do museu, Cristina Serejo, lembrou que nem tudo está perdido: a coleção de invertebrados não foi atingida, por se encontrar num edifício anexo; e salvou-se também o maior meteorito encontrado no Brasil (o Bendegó, que pesa 5,36 toneladas e que tem 4,5 mil milhões de anos).



Segundo o comandante dos bombeiros, há um cofre que estaria no terceiro andar, intacto, bem como peças que estavam na cave.



SAIBA MAIS

1808

Foi o ano em que a família real portuguesa se instalou no palácio. De 1822 a 1889, o espaço abrigou a família imperial brasileira e de 1889 a 1891 sediou a primeira Assembleia Constituinte Republicana. O edifício monumental passou a ser usado como museu em 1892.



Momentos históricos

Monumento testemunhou datas fundamentais da História do Brasil: foi aí que a Princesa Leopoldina assinou a declaração de independência do país (1822) e que foi assinada a primeira Constituição brasileira (1824).

Centenas de pessoas – quase todas ligadas à investigação científica – manifestaram-se esta terça-feira frente aos escombros do Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, para protestarem contra o que dizem ser resultado da incúria das autoridades.