Cantor 'Zé do Pipo' desaparece no mar de Peniche

Ninguém sabe onde está o cantor pimba que Portugal conhece por temas como ‘A Dança do Kumole’.

Por Francisco Gomes | 01:30

Nuno Batista, que encarnava a personagem ‘Zé do Pipo’, artista de música pimba com grande expressão no País e junto das comunidades portuguesas no estrangeiro, está desaparecido desde segunda-feira, tendo sido realizadas buscas no mar e em terra em Peniche, onde o seu carro foi encontrado contendo no interior a carteira, telemóvel e casaco.



O cantor, de 40 anos, natural das Caldas da Rainha e residente em Óbidos, passava por uma fase depressiva, depois de ter sido informado pelos médicos de que teria de terminar a carreira musical por sofrer da doença bipolar e ter episódios hipomaníacos, agravados pela sua vida ativa em cima dos palcos.



Teria já acertado que não ia voltar a vestir a pele de ‘Zé do Pipo’ e que seria substituído, o que poderá estar na base do seu desaparecimento, apesar de todos os cenários estarem ainda em aberto.



Familiares, amigos e fãs estão chocados. "Ele era muito divertido no palco e apesar de mais reservado na vida pessoal nunca pensei que pudesse acontecer uma coisa destas", contou, consternada, Quitéria Guincho, familiar do cantor. Ana Lúcia, que trabalhou com ele antes de Nuno Batista iniciar a carreira musical há 25 anos, mostrava-se "espantada e esperançosa que não se confirme o cenário traçado".



"Eu ainda acredito que ele se tenha perdido e que esteja por aí, à espera de ser encontrado", disse ao CM o produtor Paquito Rebelo, que trabalha com o cantor "há mais de 20 anos". "Este verão correu-lhe bem, o Nuno teve muitos espetáculos, mas não é fácil aguentar tanta pressão. Pronto. Foi à farmácia comprar medicamentos e nunca mais foi visto..."



Meios do Instituto de Socorros a Náufragos, da Polícia Marítima, dos bombeiros e da PSP de Peniche estão a vasculhar a costa desde terça-feira, sem resultados. As buscas vão prosseguir hoje com a ajuda de um drone da Polícia Marítima.



SAIBA MAIS

1 milhão

de visualizações teve o vídeo ‘A Dança do Kumole’, um dos maiores sucessos do cantor, que assumiu a personagem de ‘Zé do Pipo’ há nove anos e que se tornou conhecido, também, por canções como ‘Cachupa Dela’ e ‘Eu a Pinar com Ela’ .



Tem dois filhos

Paquito Rebelo diz que Nuno Batista é "um cantor excecional", que "tem uma capacidade vocal fora de série" e que fez das "melhores versões" de grandes cantores que conhece. É casado e tem dois filhos: um com três anos, outro adolescente.