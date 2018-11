Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cantor 'Zé do Pipo' desaparecido. Carro do artista localizado em Peniche

Cantor de música pimba estava afastado há cerca de um mês deste projeto.

07.11.18

O cantor pimba Nuno Batista, de 40 anos, mais conhecido por 'Zé do Pipo' mas afastado há cerca de um mês deste projeto devido a indicação médica, está desaparecido desde terça-feira.



Conhecido pelos temas 'Pimba à japonesa' ou 'Cachupa dela', Zé do Pipo terá desaparecido perto do Portinho da Areia Sul, em Peniche, sendo que um dos cenários apontados poderá ser a queda de uma ravina.



O CM sabe que o carro do cantor foi encontrado estacionado num restaurante perto do local onde terá desaparecido, com os objetos pessoais - carteira, telemóvel e casaco - dentro da viatura.



As autoridades procederam às buscas terrestres e marítimas.



Zé do Pipo iniciou a sua carreira neste personagem há nove anos, mas Nuno Batista já faz parte do mundo da música há cerca de 25 anos.