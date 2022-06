Cantora Anitta perde malas com figurinos para concerto no Rock in Rio Lisboa

Anitta, a cantora brasileira que irá atuar este domingo, dia 26 de junho, no Rock in Rio Lisboa, revelou na rede social Instagram que as malas com todas as suas roupas e figurinos estão perdidas. A artista afirmou que não tem roupa para usar no concerto."Figurino do show não tem. Não esperem looks, esperem a entrega na dança, na alegria, no carisma. Vou beber um shot para esquecer. A mala some mas eu não sumo, não", disse a Anitta nos vídeos que publicou.Segundo a cantora, a companhia aérea Air France não consegue localizar as malas que contêm não só o seu figurino, mas também os dos dançarinos.

"Socorro, Deus. Gente, alguém me ajuda. A tour só começa quando começa a dar tudo errado. Minhas malas com todos os figurinos dos bailarinos, tudo, desapareceu. A Air France não acha a minha mala, ninguém acha. A gente despachou um malão com figurinos de todo o mundo", revelou.

A artista irá subir ao palco do festival pelas 21h00.