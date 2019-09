Cantora espanhola morre durante atuação após dispositivo pirotécnico explodir

A cantora e bailarina Joana Sainz Garcia, que pertencia à banda espanhola Super Hollywood Orchestra, morreu neste domingo, dia 1 de setembro, quando atuava no festival de música de Las Berlanas, município espanhol perto de Madrid, em Espanha.A artista, que tinha apenas 30 anos, foi atingida por um dispositivo pirotécnico colocado à frente do palco que explodiu, atingindo-a na zona do estômago. Os restantes bailarinos e cantores saíram imediatamente do palco, mas Joana Sainz Garcia ficou caída, inanimada, em cena, perante o choque dos espectadores.A artista ainda foi assistida por um médico e quatro enfermeiras que se encontravam entre as cerca de mil pessoas que assistiam ao espetáculo, e que lhe fizeram os primeiros socorros, antes da chegada dos paramédicos.No entanto, e apesar de ainda ter chegado ao Hospital de Ávila com vida, Joana Sainz Garcia não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.O festival, que dura quatro dias e que estava, precisamente, na atuação final, com os Super Hollywood Orchestra, terminou mais cedo e os organizadores apressaram-se a lamentar o sucedido e a apresentar, em comunicado publicado nas redes sociais, as condolências à família da cantora e bailarina.Quando à produtora Prones 1 SL – que gere a carreira da banda – também lamentou a morte da artista e justificou o acidente com um provável defeito técnico do material usado no espetáculo. "É impossível explicar o que aconteceu", afirmou o promotor Isidoro López. "Fazemos este número há cinco anos e nunca tivemos problema algum. Estes dispositivos lançam fogo de artifício que é suposto durar entre 15 e 20 segundos, mas este explodiu de forma descontrolada."Em entrevista a um jornal local, em Ávila, López agradeceu ainda o apoio que os amigos e fãs estão a dar ao grupo.pessoas ficaram feridas num festival de música de Vigo, em Espanha, no mês agosto, depois de o palco ter ruído. Apesar de não haver registo de mortos, cinco dos feridos terão ficado em estado grave.Também em agosto, um homem de 33 anos morreu durante o festival Burning Man, no Nevada, EUA. Depois de autopsiado, foi descoberta uma quantidade tóxica de monóxido de carbono no seu sangue e a morte foi considerada suspeita. Há uma investigação a decorrer.