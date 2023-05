Cantora pop sul-coreana Haesoo encontrada morta em casa. Tinha 29 anos

A cantora sul-coreana Haesoo, de 29 anos, foi encontrada morta em casa, na sexta-feira. A notícia foi confirmada por um representante da cantora nas redes sociais.



Fontes próximas da cantora confirmaram, esta segunda-feira, que a cantora se suicidou, confirmando as suspeitas das autoridades.

Haesoo, cujo nome real era Kim Soo-hyun, estreou-se no trot, género musical tradicional e muito popular na Coreia do Sul, em 2019. A artista participou também em dois programas na televisão coreana, ‘Immortal Songs’ e ‘Boss in the Mirror’.