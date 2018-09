Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Capitólio recebe mais um Festival de Humor

Espetáculo será marcado por propostas de improviso e atuações de artistas emergentes.

Por Sónia Dias e Rúben Henriques | 09:46

A 8ª edição do Festival de Humor de Lisboa arranca no próximo dia 27 e estende-se por três dias marcados por muitas gargalhadas e boa-disposição.



O Cineteatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa, recebe, no primeiro dia, Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso (22h00) para abrir com "o espetáculo que pretende recriar um icónico programa de televisão", revela Hugo Nóbrega, da organização do evento.



O brasileiro Rafael Portugal (21h30) estreia-se por terras lusas e abre o segundo do festival, seguido de Rui Sinel de Cordes (23h00), que "vai responder sobre os limites do seu humor", adiantou o responsável ao CM.



O terceiro e último dia junta um brasileiro, um colombiano e um português. Gregório Duvivier, Gustavo Miranda e César Mourão (21h30) prometem desafiar um elemento do público a contar-lhes a sua vida. "Eu não sei nada do que me vão propor, improviso na hora", conta César Mourão.



Pedro Teixeira da Mota, Salvador Martinha e Luís Franco-Bastos atuam no mesmo dia, às 23h30, encerrando o festival.



Enquanto isso, Hugo Subtil, António Coutinho e André Martins são os jovens talentos da comédia que, nos intervalos do palco principal, têm a seu cargo a animação no The Famous Rooftop, um pequeno palco no terraço do Capitólio com entrada gratuita.



Os bilhetes diários custam 18 euros e o passe para os três dias tem o valor de 60 euros.