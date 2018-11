Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carta de suicídio de Baudelaire vendida por 234 mil euros em leilão

Poeta não concretizou a vontade expressa à amante. Correspondência do autor foi vendida em França.

Por Lusa | 18:56

Uma carta de juventude do poeta francês Charles Baudelaire anunciando a intenção de se suicidar foi este domingo vendida por 234 mil euros, três vezes o preço estimado, num leilão da casa parisiense Osenat de correspondência do autor.



O destaque do leilão, esta carta de Charles Baudelaire (1821-1867), datada de junho de 1845 e dirigida à sua amante Jeanne Duval, tinha um valor estimado de entre 60.000 e 80.000 euros e fará agora parte de uma coleção privada francesa, precisou a leiloeira situada em Fontainebleau, perto de Paris.



"Quando a menina Jeanne Lemer vos entregar esta carta, eu estarei morto [...]. Mato-me porque já não aguento mais viver, porque o cansaço de adormecer e o cansaço de acordar me são insuportáveis", escreveu o poeta, que em seguida deu a si mesmo uma facada sem consequências graves.



O poeta tinha, então, 24 anos e viveria ainda mais 22 anos. Morreu em 1867, de sífilis.



Outros textos pertencentes ao autor de "As Flores do Mal", bem como cartas de Barbey d'Aurevilly, Delacroix, Hugo e Manet que lhe são dirigidas encontram-se também na coleção hoje leiloada.



A carta do pintor Eugène Delacroix foi arrematada pelo museu Delacroix, por 7.540 euros, anunciou a casa Osenat em comunicado.