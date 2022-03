Agala dos Óscares retorna, este domingo à noite, ao Dolby Theatre, em Los Angeles, numa cerimónia que pretende marcar o regresso à normalidade após dois anos de pandemia e, também, de uma acentuada quebra nas audiências televisivas (em Portugal vai ser transmitida pela RTP 1). Assim, pela primeira vez, o evento será apresentado por três mulheres - Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes - e a sua duração será mais curta graças à eliminação de algumas categorias da emissão em direto, o que está a gerar uma onda de protestos.









‘O Poder do Cão’ (Netflix), de Jane Campion, é o favorito, com 12 nomeações, seguido de ‘Duna’ (disponível na HBO Max), de Denis Villeneuve, com dez. A nova versão do musical ‘West Side Story’ (Disney+), assinada por Steven Spielberg, e o drama histórico ‘Belfast’, de Kenneth Branagh, têm ambos sete indicações. Porém, ‘CODA’ (Apple TV), de Sian Heder, que concorre a três galardões, tem vindo a conquistar cada vez mais atenção por parte do público, assim como prémios.

Na categoria de melhor ator, a disputa será entre Will Smith (‘King Richard: Além do Jogo’) e Benedict Cumberbatch (‘O Poder do Cão’), mas Troy Kotsur (‘CODA’) também é um forte candidato, sendo já o primeiro ator surdo a disputar o Óscar. Nas atrizes, duas repetentes partilham o favoritismo: Olivia Colman (‘A Filha Perdida’) e Nicole Kidman (‘Being the Ricardos’). Já Jessica Chastain (‘Os Olhos de Tammy Faye’) enfrenta a sua terceira nomeação.