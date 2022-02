‘O Poder do Cão’ é o filme mais nomeado para os Óscares. Conheça a lista

Amantes de cinema, unam-se." O mote para a 94ª edição dos Óscares foi dado esta terça-feira pelos escolhidos para anunciar os nomeados, os atores Leslie Jordan e Tracee Ellis Ross. Este apelo à união é uma tentativa de a Academia de Hollywood se descolar do fiasco dos Globos de Ouro – bem como da acusação de subornos e discriminação – e ainda para dar força a uma arte, muito afetada pela pandemia. Talvez por isso, a diversidade volta a ser uma marca. ‘O Poder do Cão’, da Netflix, é o mais nomeado: concorre para 12 prémios.Seguem-se a ficção científica de ‘Duna’, com dez indicações, e depois a nova versão do musical ‘West Side Story’ e o drama histórico ‘Belfast’ (que só estreia no próximo dia 24 em Portugal), ambos com sete.Entre as surpresas está o filme japonês ‘Conduz o Meu Carro’, que chega às salas apenas a 10 de março, e que concorre para Melhor Filme e Realizador.Em matéria de grandes estúdios na corrida, a Netflix volta a ser, pelo segundo ano, o campeão das nomeações: o gigante do streaming concorre 27 vezes. Mesmo assim, entre os dez candidatos a Melhor Filme, oito são produções com exibição tradicional no grande ecrã.Na representação, há duelos renhidos, embora a Academia goste, por vezes, de surpresas. Para Melhor Ator, a disputa será entre Will Smith, que já venceu o Globo de Ouro, pelo papel de pai das tenistas Serena e Venus Williams no drama de superação ‘King Richard: Além do Jogo’, e Benedict Cumberbatch (‘O Poder do Cão’).Nas atrizes, duas repetentes partilham o favoritismo: Olivia Colman (‘A Filha Perdida’) e Nicole Kidman (‘Being the Ricardos’, da Amazon).Sempre que se ficam a conhecer os nomeados, fica-se também a perceber quem esteve perto, mas foi esquecido pela Academia. Casos de Lady Gaga, muito elogiada pelo papel com ‘Casa Gucci’, todos os atores da sátira ‘Não Olhes Para Cima’, a ausência do realizador Denis Villeneuve na respetiva categoria, por ‘Duna’, ou de ‘Mães Paralelas’, produção espanhola de Pedro Almodóvar, na corrida ao Óscar de Melhor Filme Internacional.A entrega de prémios é a 27 de março, em Los Angeles numa gala ainda rodeada de secretismo. Sabe-se é que, pela primeira vez, os espectadores vão votar na cena e filme favoritos. Uma nova aposta para contrariar o desaire nas audiências da última cerimónia.Pela primeira vez na história dos Óscares, uma mulher foi nomeada duas vezes na realização: após ‘O Piano’ (1993), a neozelandesa repete com ‘O Poder do Cão’. Só duas ganharam o prémio: Kathryn Bigelow e Chloe Zhao, em 2021, com ‘Nomadland’.A Disney continua a ser a grande protagonista na categoria de Filme de Animação. Depois da vitória nos Globos de Ouro, o drama de fantasia ‘Encanto’ é o grande favorito à estatueta dourada. O estúdio compete ainda com outros dois filmes: ‘Luca’, da Pixar, e ‘Raya e o Último Dragão’.É uma particularidade: dois casais na vida real estão nomeados. Os espanhóis Penélope Cruz (‘Mães Paralelas’) e Javier Bardem (‘Being the Ricardos’), como Melhor Ator e Atriz, e Kirsten Dunst e Jesse Plemons, por papéis secundários em ‘O Poder do Cão’.