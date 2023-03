Chemical Brothers e Marisa Monte estão de regresso a Portugal. A dupla britânica atua no primeiro dia do festival North Music Festival, a 26 de maio, com o estatuto de cabeça de cartaz, juntando-se, assim, aos já confirmados Ivete Sangalo e Robbie Williams. Recorde-se que Ana Castela, Gustavo Mioto, The Black Mamba, Tiago Nacarato, Pedro Abrunhosa, Shaka Lion e Yen Sung, também fazem parte do cartaz do festival que tem ainda lugar nos dias 27 e 28 de maio na Alfândega do Porto.









