Chico Buarque vem a Portugal em 2023 com novo espetáculo

O músico e escritor brasileiro, Chico Buarque, vai estar em Portugal em maio e junho do próximo ano para receber o prémio Camões que ganhou em 2019 e para apresentar o espetáculo "Que tal um samba?".O compositor brasileiro vai subir ao palco do SuperBock Arena, no Porto, nos dias 26 e 27 de maio e atuar no campo pequeno em Lisboa, nos dias 1 e 2 de junho, avança a organização Everything is new.O novo espetáculo percorre "a obra de décadas de Chico Buarque, que reúne composições há muito não apresentadas e outras mais recentes" e vai contar com a convidada Mónica Salmaso nas duas cidades.