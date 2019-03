Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva estraga festejos do Carnaval e cancela vários desfiles

Anulação dos corsos representa prejuízo de milhares para organizações e comerciantes.

Por Francisca Genésio | 01:30

A chuva decidiu não dar tréguas aos milhares de foliões que se preparavam esta terça-feira para sair à rua e festejar o Carnaval. A precipitação intensa e o vento forte, um pouco por todo o País, levaram ao cancelamento de vários desfiles.



Sesimbra, Ovar, Estarreja, Funchal, Buarcos, Samora Correia, Elvas, Mealhada e Trofa foram algumas das localidades onde não se realizaram os corsos. O cancelamento representa prejuízos de milhares de euros para as organizações.



Em Ovar, a câmara anunciou que vai reembolsar o valor pago pelos ingressos, à semelhança de outras autarquias. O preço do bilhete para esta terça-feira era 11 euros e eram esperadas 130 mil pessoas. Feitas as contas, o prejuízo é de aproximadamente 1,4 milhões.



Já em Estarreja, as perdas atingem os 125 mil euros e na Mealhada, os 50 mil euros. Também os comerciantes locais, que esperavam lucrar com o Carnaval, se sentiram prejudicados. "Prevíamos servir cerca de 170 almoços, com base no que aconteceu no ano passado, mas com os alertas do mau tempo, as pessoas acabaram por desmarcar", contou ao CM Rita Chagas, responsável pela Marisqueira Ribamar, em Sesimbra.



Em Loulé, Torres Vedras, Loures, Nazaré, Caldas da Rainha, Cabanas de Viriato (Viseu) e Lazarim (Lamego) a chuva não chegou para afastar os foliões. Houve festa carnavalesca, com milhares de pessoas nas ruas



Enterro do entrudo encerra festejos

A tradição do enterro do Entrudo, que se realiza hoje em algumas localidades (Torres Vedras, Nazaré, Loures) marca o encerramento dos festejos do Carnaval. Manda a tradição que se queime um boneco, que representa o Entrudo.



Excessos antes da Quaresma

O nome Carnaval vem do latim ‘Carne Vale’. O significado está ligado ao facto de esta festa pagã acontecer durante os três dias que antecedem a Quaresma, um longo período de privação, portanto, era uma despedida dos pecados da carne.