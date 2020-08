Cinema independente regressa a Lisboa

Está a chegar o primeiro grande festival português de cinema da era pós-Covid. A 17ª edição do IndieLisboa decorre entre a próxima terça-feira, 25, e dia 5 de setembro.Ao todo, há 240 filmes para ver, em salas tão diversas como os já tradicionais São Jorge e Cinema Ideal, a Culturgest e a Cinemateca Portuguesa (onde decorrem retrospetivas), além do terraço do Capitólio. Há ainda debates e conferências na Universidade Lusófona, assim como sessões especiais e diversas atividades para os miúdos.O filme de abertura, ‘La Femme de Mon Frère’ (São Jorge, às 19h00), marca a estreia da também atriz Monia Chokri na realização de uma longa-metragem. Entre os destaques da programação contam-se uma retrospetiva da obra do realizador senegalês Ousmane Sembène, considerado "o pai do cinema africano", uma homenagem aos 50 anos da secção Fórum do Festival de Berlim, e um ciclo dedicado à realizadora franco-senegalesa Mati Diop. O programa completo, incluindo a competição nacional e internacional, está disponível em www.indielisboa.com Devido à pandemia, a organização foi obrigada a reorganizar as exibições: haverá menos sessões diárias, e com lotação reduzida, e apenas serão feitas sessões repetidas do cinema português. "Tivemos de repensar tudo, timings, equipas, modelo de organização de sessões... é um festival com uma pandemia pelo meio", refere o programador Miguel Valverde. Bilhetes para sessões de cinema custam entre 3,20 euros e 4,50 euros.