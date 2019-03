Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinema sofre quebras de 21% em espectadores e receitas de bilheteira

'Tiro & Queda' é o filme português mais visto do ano.

01:30

As salas de cinema portuguesas sofreram, entre janeiro e fevereiro, uma quebra de 21,3% em espectadores e receitas de bilheteira, comparando com o mesmo período de 2018.



Segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), nos primeiros dois meses do ano as salas de cinema tiveram menos 540 mil espectadores do que em igual período de 2018, para um total de 2 milhões de espectadores, e sofreram uma quebra de cerca de 3 milhões de euros nas receitas de bilheteira, para um valor de 10,7 milhões.



Entre janeiro e fevereiro estiveram em sala dez filmes portugueses ou com coprodução nacional, totalizando 63 734 espectadores e 316 mil euros de receita.

O filme português mais visto este ano é a comédia ‘Tiro & Queda’, de Ramón de los Santos, com Eduardo Madeira, Manuel Marques e Carla Vasconcelos, nos principais papéis, que foi visto por 43 652 espectadores e rendeu cerca de 230 mil euros. Seguem-se: ‘Portugal Não Está à Venda’, de André Badalo, ‘O Grande Circo Místico’, de Carlos Diegues, e ‘Terra Franca’, de Leonor Teles.



A tabela dos filmes com maior audiência nos dois primeiros meses do ano é liderada por ‘Alita: Anjo de Combate’, de Robert Rodriguez, com perto de 140 mil espectadores e uma receita de cerca de 829 393 euros. Em segundo lugar está ‘Green Book - Um Guia Para a Vida’, de Peter Farrelly, que venceu o Óscar para melhor filme, seguindo-se ‘Correio de Droga’, de Clint Eastwood.