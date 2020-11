Por causa da pandemia e das regras do estado de emergência (circulação e horários), este deverá ser um Natal sem circo. O setor até tem um plano de contingência aprovado, mas quer as autarquias (que cedem as licenças), quer as empresas (que devido às festas de Natal são a grande fatia de mercado) não estão a querer arriscar. Contas feitas, já são 35 e mais de 200 profissionais parados de norte a sul do País. O setor, que no verão já tinha vivido uma situação dramática (os poucos circos que funcionaram tiveram quebras de 80 por cento), corre o risco de não sobreviver.“O panorama atual é gravíssimo e este Natal pode ser a machadada no setor”, diz Carlos Carvalho, presidente da Associação Portuguesa dos Empresários e Artistas de Circo que revela que muitos artistas estão já a exercer outras atividades. “Há homens a trabalhar na condução de veículos pesados e mulheres a trabalhar em limpezas, em hotéis.”