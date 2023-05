Os Coldplay atuaram esta quarta-feira em Coimbra e o concerto ficou marcado pelo momento em que a banda tocou e cantou um dos fados mais icónicos da cidade, "A Balada da Despedida", mais conhecida por "Coimbra tem mais encanto".

O momento levou os milhares de presentes a cantarem em uníssono com o vocalista da banda, Chris Martin.

A banda britânica atuou perante 50 mil pessoas no Estádio Cidade de Coimbra e volta a subir a palco esta quinta-feira, no sábado e no domingo.