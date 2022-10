Não é o primeiro filme sobre o amor homossexual, mas é a primeira comédia romântica gay e, também, a primeira vez que dois atores abertamente homossexuais dão corpo a personagens que se amam no grande ecrã. ‘Bros’, acabado de estrear nos EUA – e com data de estreia prevista em Portugal para 24 de novembro, ou seja, muito perto do Natal – conta a história de dois homens que, por princípio, não acreditam na conversa do ‘felizes para sempre’, mas que se vão surpreender um ao outro.









