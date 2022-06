Coração de D. Pedro IV a caminho do Brasil para bicentenário da independência

O coração de D. Pedro IV vai mesmo ser trasladado, temporariamente, para o Brasil, para assinalar o bicentenário da independência daquele país, foi esta quarta-feira anunciado pelo autarca Rui Moreira, que tenciona acompanhar pessoalmente a viagem da relíquia.



"Serei eu mesmo a garantir e a acompanhar o transporte deste importante tesouro da cidade, bem como irei assegurar que o vaso onde se encontra o coração do Imperador do Brasil seja devidamente selado", afirmou o presidente da Câmara do Porto.





A autarquia autorizou a operação, apesar de a avaliação científica ao coração pedida ao Instituto de Medicina Legal do Porto não estar ainda concluída. Ainda assim, e segundo a câmara, há a indicação de que o órgão está em condições de "fazer a viagem", desde que "em ambiente pressurizado". Faltará agora acertar a data da operação com o Governo brasileiro.A 30 de maio, o embaixador brasileiro George Prata anunciou que o Governo do seu país tinha enviado um pedido oficial a Portugal para a trasladação do coração de D. Pedro. O órgão não deverá permanecer no país por mais de um ano e pelo menos inicialmente deverá ir para Brasília, apesar de o corpo do rei estar em São Paulo, no monumento da Independência do Brasil.O Presidente da República estará presente nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Marcelo estará em Brasília a 8 de setembro.Pedro fugiu com a família real em 1808 e declarou a independência do Brasil em 1822. Abdicou em 1831 e foi rei de Portugal entre março e maio de 1826.A Câmara do Porto anunciou que vai assinalar o bicentenário com uma exposição, um concerto, um conjunto de publicações, conferências e visitas.