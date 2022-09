Bastaram algumas horas para que a digressão europeia de estádios dos Rammstein ficasse praticamente esgotada. Esta sexta-feira, um dia depois de ter arrancado a pré-venda de bilhetes, foram vendidas todas as entradas - mais de um milhão - para 16 dos 29 espetáculos da Europe Stadium Tour 2023, que arranca em maio na Lituânia. Em Portugal, a procura dos fãs foi igualmente grande, com 35 mil ingressos (entre os 80 e os 95 euros) disponibilizados pela promotora Prime Artists a desaparecerem em poucas horas.





Ao fim do dia foram colocados mais bilhetes à venda, para o 3º balcão do Estádio da Luz, em Lisboa, com um custo de 70 euros. Ainda estão disponíveis também alguns ingressos para o relvado, a 75 euros.